Никаких больше сахарных шапок: для кулича делаю шоколадную глазурь на сливках — красиво, а на вкус как трюфель

Беру шоколад, сливки и масло и за 5 минут готовлю идеальный шоколадный ганаш для пасхального кулича. Получается обалденная глазурь: глянцевая, мягкая, с бархатистой текстурой, которая не трескается после застывания и не растекается, а напоминает дорогую шоколадную пасту.

Для приготовления вам понадобится: 100 г шоколада (молочного или горького), 20 г сливочного масла, 30 мл сливок 20–33%. Шоколад поломайте на кусочки. В сотейнике нагрейте сливки с маслом до горячего состояния, но не кипятите. Залейте сливками шоколад, дайте постоять 1–2 минуты, затем перемешивайте до полного растворения шоколада и получения однородной блестящей массы.

Остудите ганаш до комнатной температуры, периодически помешивая, чтобы он загустел до консистенции мягкой пасты. Нанесите на остывший кулич с помощью лопатки или кондитерского мешка. При желании можно украсить орехами, цукатами или посыпкой. Этот ганаш не течет, держит форму и остается красивым даже через несколько дней — идеальный вариант для праздничной выпечки.

