Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 12:00

Никаких больше сахарных шапок: для кулича делаю шоколадную глазурь на сливках — красиво, а на вкус как трюфель

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру шоколад, сливки и масло и за 5 минут готовлю идеальный шоколадный ганаш для пасхального кулича. Получается обалденная глазурь: глянцевая, мягкая, с бархатистой текстурой, которая не трескается после застывания и не растекается, а напоминает дорогую шоколадную пасту.

Для приготовления вам понадобится: 100 г шоколада (молочного или горького), 20 г сливочного масла, 30 мл сливок 20–33%. Шоколад поломайте на кусочки. В сотейнике нагрейте сливки с маслом до горячего состояния, но не кипятите. Залейте сливками шоколад, дайте постоять 1–2 минуты, затем перемешивайте до полного растворения шоколада и получения однородной блестящей массы.

Остудите ганаш до комнатной температуры, периодически помешивая, чтобы он загустел до консистенции мягкой пасты. Нанесите на остывший кулич с помощью лопатки или кондитерского мешка. При желании можно украсить орехами, цукатами или посыпкой. Этот ганаш не течет, держит форму и остается красивым даже через несколько дней — идеальный вариант для праздничной выпечки.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
Пасха
куличи
глазурь
Мария Левицкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.