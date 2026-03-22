Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 14:00

Никаких танцев с миксером: эта глазурь для кулича получается идеальной даже у новичков — не липнет и не осыпается

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру сахарную пудру и лимонный сок — и готовлю белоснежную, глянцевую глазурь прямо на столе за пару минут. Это гениально простое и невероятно красивое украшение, идеальное для пасхальных куличей или любой домашней выпечки.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, белоснежная шапочка с роскошным глянцевым блеском, которая аппетитно хрустит при надкусывании, оставаясь нежной и тающей во рту. Куличи с такой глазурью выглядят как настоящие произведения кондитерского искусства.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов сахарной пудры, 2 столовые ложки лимонного сока (свежевыжатого), 1 яичный белок (по желанию).

Сахарную пудру тщательно просейте через мелкое сито. Добавьте лимонный сок и тщательно растирайте ложкой или венчиком до получения гладкой, густой, текучей массы. Если глазурь получается слишком жидкой, добавьте еще немного пудры; если слишком густой — пару капель сока. Готовой глазурью сразу покрывайте куличи. Для идеального блеска поставьте их в слегка приоткрытую духовку (50–60 градусов) на 2–3 минуты.

Проверено редакцией
глазурь
рецепты
куличи
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.