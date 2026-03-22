Лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах SHOT: спасатели нашли троих человек с перевернувшейся на Мальдивах лодки

Лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что пять туристов оказались за бортом, два из них пропали без вести, россиянку спасли.

На катере находились семь человек: россиянка, британка и пятеро индийцев. Во время поездки у острова Фелиду судно резко набрало скорость и перевернулось. В результате пятеро пассажиров, включая девушку из России, оказались в открытом море.

Спасатели смогли найти и эвакуировать троих человек, однако двое туристов из Индии до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них — известный автогонщик и чемпион по ралли Хари Сингх. Ведутся поиски. Всем пострадавшим уже оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности.

Ранее сообщалось, что два человека катались на каноэ по Москве-реке и попали под винты речного трамвая напротив причала в районе Филевского парка, когда пассажирское судно сдавало назад. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Один человек смог самостоятельно выбраться на сушу. Спасатели ведут поиск пострадавшего пассажира лодки. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту данного инцидента.