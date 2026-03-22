«Провокация»: военэксперт о неизвестных дронах над авиабазой США Военэксперт Дандыкин: США готовы на провокацию для наземного вторжения в Иран

Соединенные Штаты могут устроить провокацию для обоснования наземного вторжения в Иран, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя сообщение о неизвестных дронах над авиабазой ВВС США в Барксдэйле в штате Луизиана. Он предположил, что эти сведения могут быть информационным вбросом.

C учетом того, что иранцы не шутят, США могут во всем видеть иранский след, в том числе и в беспилотниках. Какая-то провокация вполне может быть, чтобы объяснить наземное вторжение. Все может быть. Гибридная война идет, ее никто не отменял. И с иранской стороны работают, там тоже хватает умных ребят. И с американской работают. Поэтому они будут вбросы такие делать. Сам [президент США Дональд] Трамп — большой мастер таких дел. Я думаю, с этим связано. Нервозная обстановка, — сказал Дандыкин.

Ранее Трамп заверил, что Вашингтон не планируют направлять войска на территорию Ирана. Глава государства указал на отсутствие намерений начинать военную операцию в регионе в текущих условиях.

До этого стало известно, что администрация Трампа добивается от конгресса выделения дополнительных средств в размере $200 млрд (16,9 трлн рублей) на проведение военной операции против Ирана, что подтвердил глава Пентагона Пит Хегсет. В беседе с журналистами он уточнил, что итоговая сумма может отличаться от ранее озвученной.