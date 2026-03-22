Взрыв прогремел рядом с супермаркетом в Чернигове

Неизвестный предмет взорвался рядом с «АТБ-Маркет» на улице Летной в украинском Чернигове, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службе городской военной администрации. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Сведений о возможных жертвах пока не поступало.

Пострадали четыре человека, их доставили в больницу. На месте работают все экстренные службы, — уточнили местные власти.

Ранее в Запорожье произошел масштабный пожар после удара по городу. Как уточнил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров, предположительно, удар пришелся по объектам энергетической инфраструктуры.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что тренировочный лагерь ВСУ в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка в Сумской области попал под удар. По его словам, взрыв был слышен с южной стороны населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.