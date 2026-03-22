Пасха-2026: готовим кулич, чтоб не поправиться — вкуснятина на творожном тесте

Легкий, нежный и совсем не «тяжелый», как классический вариант. Такой кулич можно есть без чувства вины — и он правда получается вкусным, а не «ПП ради ПП».

Творожное тесто делает выпечку мягкой и влажной, яблочное пюре добавляет сочности, а изюм дает приятную сладость. И все это — без сахара и дрожжей.

Ингредиенты: творог 5% — 150 г, желтки — 3 шт., белки — 2 шт., разрыхлитель — 5 г, яблочное пюре — 70 г, сахарозаменитель — 4 г, мука цельнозерновая — 75 г, мука овсяная — 35 г, изюм — 50 г.

Глазурь: молоко — 100 мл, кукурузный крахмал — 4 г, сахарозаменитель — 1 г., цедра лимона и апельсина — по вкусу.

Творог смешиваем с желтками, яблочным пюре и сахарозаменителем, пробиваем до кремовой текстуры. Добавляем муку с разрыхлителем. Белки взбиваем с щепоткой соли до плотных пиков и аккуратно вмешиваем в тесто, затем добавляем изюм. Раскладываем по формам и выпекаем при 180 °C около 40 минут. Для глазури смешиваем молоко, крахмал, цедру и сахарозаменитель, прогреваем до загустения. Остывшие куличи покрываем глазурью. КБЖУ на 100 г: примерно 186/11/6/22.

Ранее мы делились некалорийным салатом с копченой грудкой — идеально для весны. Едим очень вкусно и худеем.