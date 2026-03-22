Никаких больше хачапури и сырников. Готовлю венгерские кифли — нужны творог и пачка теста

Беру муку, молоко и дрожжи — и готовлю нежнейшие булочки с творожной начинкой, которые получаются воздушными, слоистыми и очень ароматными.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие снаружи кифли с мягкой, тающей во рту серединкой, где нежный творог с легкой сладостью и ванильным ароматом буквально тает на языке.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 600 граммов муки, 250 миллилитров молока, 50 граммов свежих дрожжей, 2 яйца, 100 граммов сахара, щепотка соли, 200 граммов охлажденного сливочного масла; для начинки — 400 граммов творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара. Дрожжи растворите в теплом молоке с ложкой сахара, оставьте на 10 минут. Добавьте яйца, оставшийся сахар, соль, муку, замесите тесто.

Раскатайте в прямоугольник, натрите сверху охлажденное масло, сложите конвертом и уберите в холодильник на 30 минут. Повторите раскатывание и складывание еще два раза. Для начинки смешайте творог с яйцом и сахаром. Тесто раскатайте, нарежьте треугольниками, выложите начинку, сверните кифли. Дайте расстояться 30 минут, смажьте яйцом и выпекайте при 180 градусах 20–25 минут.

