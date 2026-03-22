Судьи удалили четырех игроков после массовой драки в матче НБА Игроки «Вашингтон Уизардс» и «Оклахома-Сити Тандер» устроили драку в матче НБА

Между «Вашингтон Уизардс» и «Оклахома-Сити Тандер» произошла массовая потасовка в матче НБА, игра транслировалась на сайте ассоциации. Инцидент случился в конце второй четверти: конфликт между форвардом «Тандер» Джейлином Уильямсом и форвардом «Уизардс» Джастином Шэмпени перерос в драку с участием игроков обеих команд.

После изучения видеозаписи арбитры удалили с площадки четверых баскетболистов: Джейлина Уильямса, Эджея Митчелла и Кэйсона Уоллеса из «Оклахома-Сити», а также Джастина Шэмпени из «Вашингтона». Несмотря на потерю игроков, «Тандер» сохранили концентрацию и одержали уверенную победу со счетом 132:111.

Ранее российский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Егор Демин впервые в карьере стал самым результативным игроком в матче Североамериканской лиги. Спортсмен обновил личный рекорд и набрал 26 очков в игре против «Орландо Мэджик».

Также президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что Демину предстоит сложный дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации в составе команды «Бруклин Нетс». Он подчеркнул, что дальнейшие успехи молодого спортсмена будут целиком зависеть от его собственных усилий.