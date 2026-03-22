22 марта 2026 в 12:42

Жители Германии рискуют остаться без аптек

Bild: аптеки закроются по всей Германии 23 марта из-за забастовки

Массовое закрытие аптек ожидается в Германии 23 марта на фоне протестов работников отрасли, сообщает Bild. По информации издания, причиной акции стали «хроническое недофинансирование» и опасения за дальнейшее существование аптечных сетей в стране.

Демонстрации пройдут в том числе в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Ганновере. В них примут участие свыше 160 тыс. сотрудников. Как отметил глава Федерального союза немецких ассоциаций фармацевтов Томас Прейс, в ФРГ уже 13 лет не повышают установленный размер оплаты за услуги аптек, хотя за это время расходы выросли более чем на 65%.

Ситуация с нашими аптеками и снабжением лекарствами, и медицинским обслуживанием жителей Германии уже давно напряженная, — подчеркнул Прейс.

Ранее сообщалось, что в Германии к католической Пасхе из-за птичьего гриппа закончились яйца, а остатки распродают втридорога. Теперь десяток яиц стоит около €8 (758 рублей) вместо привычных €2–€3 (200-300 рублей). Из-за этого многие немцы вынуждены ездить за продуктами в пригороды.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как им удалось?»: мощная атака Ирана напугала британцев
Суда для речного такси начали тестировать в российском регионе
Россиянка наказала мебельщиков на 1 млн рублей за игнор
Киркоров завел эксклюзивного карликового пуделя за 1,2 млн рублей
Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар
Иранские ракеты почти стерли с лица земли израильскую Димону
Магнитные бури сегодня, 22 марта: что завтра, головные боли, бессонница
Богомаз подсчитал сбитые над Брянской областью украинские БПЛА
Беговая дорожка «зажевала» двухлетнего малыша
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Над регионами России сбили еще 74 беспилотника
ВСУ провалили атаку на российский регион
Два здания обрушились на людей в Стамбуле
На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю»
Коммунальщики спасли Хабаровск от ледяной угрозы
Силовики задержали админов Telegram-каналов за вымогательство
«В пределах разумного»: Бортников поставил на место спецслужбы Украины
Названа причина экстренного возвращения летевшего в Баку самолета
Андреева повторила разгромный рекорд Шараповой
Попавшая в шею шайба отправила вратаря НХЛ в больницу
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

