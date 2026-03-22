Жители Германии рискуют остаться без аптек

Массовое закрытие аптек ожидается в Германии 23 марта на фоне протестов работников отрасли, сообщает Bild. По информации издания, причиной акции стали «хроническое недофинансирование» и опасения за дальнейшее существование аптечных сетей в стране.

Демонстрации пройдут в том числе в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Ганновере. В них примут участие свыше 160 тыс. сотрудников. Как отметил глава Федерального союза немецких ассоциаций фармацевтов Томас Прейс, в ФРГ уже 13 лет не повышают установленный размер оплаты за услуги аптек, хотя за это время расходы выросли более чем на 65%.

Ситуация с нашими аптеками и снабжением лекарствами, и медицинским обслуживанием жителей Германии уже давно напряженная, — подчеркнул Прейс.

