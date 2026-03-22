Пасха в Германии оказалась под угрозой срыва В Германии перед Пасхой возник дефицит яиц из-за птичьего гриппа

Магазины Германии страдают от дефицита яиц из-за птичьего гриппа, что ставит под угрозу празднование католической Пасхи, сообщает Telegram-канал SHOT. Остатки продукции распродают втридорога.

Ажиотажный спрос на яйца, в частности, возник в Берлине: жители города буквально смели все упаковки с полок магазинов. Там, где товар еще остался, цены резко подскочили — теперь десяток яиц стоит около €8 (758 рублей) вместо привычных €2 – €3 (200-300 рублей). Из-за этого многие немцы вынуждены ездить за продуктами в пригороды, чтобы закупиться к Пасхе, которая отмечается 5 апреля.

Эксперты связывают дефицит яиц в Германии с очередной вспышкой птичьего гриппа. Власти страны заверяют граждан, что уже через неделю ситуация с поставками должна нормализоваться.

Ранее директор Центра респираторных инфекций Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти заявил что птичий грипп способен вызвать более серьезную пандемию по сравнению с COVID-19 в случае мутации вируса. По данным специалиста, заболевание преимущественно циркулирует среди диких и домашних птиц. Ученые в настоящее время анализируют вероятность мутации вируса и его потенциальную опасность для человека.