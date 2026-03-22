22 марта 2026 в 12:44

На Западе нашли неожиданное объяснение взрыва в Бахрейне

Reuters: ракета Patriot могла стать причиной взрыва в Бахрейне 9 марта

ЗРК Patriot Фото: Michal Fludra/Global Look Press
Взрыв в Бахрейне 9 марта, в результате которого пострадали 32 человека и были разрушены жилые дома, мог быть вызван ракетой-перехватчиком американской системы Patriot, сообщает Reuters со ссылкой на анализ Миддлберийского института международных исследований. Власти Бахрейна и США до этого заявляли, что причиной стала атака иранского беспилотника.

В бахрейнском правительстве подтвердили агентству, что ракета Patriot перехватила дрон над островом Ситра близ столицы Манамы и нефтеперерабатывающего завода. При этом представитель властей подчеркнул, что средства ПВО спасли жизни, а разрушения не являются следствием прямого попадания ни перехватчика, ни иранского беспилотника.

Ранее очевидец сообщил о мощном взрыве в центральном районе ливанской столицы Бейрут. По информации журналистов, удар нанесли израильские военно-воздушные силы по кварталу Эль-Башура, где расположен объект шиитского движения «Хезболла». Жители района предварительно получили предупреждение от армии Израиля о готовящейся атаке.

Бахрейн
взрывы
ракеты
ЗРК Patriot
«Как им удалось?»: мощная атака Ирана напугала британцев
Суда для речного такси начали тестировать в российском регионе
Россиянка наказала мебельщиков на 1 млн рублей за игнор
Киркоров завел эксклюзивного карликового пуделя за 1,2 млн рублей
Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар
Иранские ракеты почти стерли с лица земли израильскую Димону
Магнитные бури сегодня, 22 марта: что завтра, головные боли, бессонница
Богомаз подсчитал сбитые над Брянской областью украинские БПЛА
Беговая дорожка «зажевала» двухлетнего малыша
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Над регионами России сбили еще 74 беспилотника
ВСУ провалили атаку на российский регион
Два здания обрушились на людей в Стамбуле
На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю»
Коммунальщики спасли Хабаровск от ледяной угрозы
Силовики задержали админов Telegram-каналов за вымогательство
«В пределах разумного»: Бортников поставил на место спецслужбы Украины
Названа причина экстренного возвращения летевшего в Баку самолета
Андреева повторила разгромный рекорд Шараповой
Попавшая в шею шайба отправила вратаря НХЛ в больницу
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
