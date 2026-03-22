На Западе нашли неожиданное объяснение взрыва в Бахрейне

Взрыв в Бахрейне 9 марта, в результате которого пострадали 32 человека и были разрушены жилые дома, мог быть вызван ракетой-перехватчиком американской системы Patriot, сообщает Reuters со ссылкой на анализ Миддлберийского института международных исследований. Власти Бахрейна и США до этого заявляли, что причиной стала атака иранского беспилотника.

В бахрейнском правительстве подтвердили агентству, что ракета Patriot перехватила дрон над островом Ситра близ столицы Манамы и нефтеперерабатывающего завода. При этом представитель властей подчеркнул, что средства ПВО спасли жизни, а разрушения не являются следствием прямого попадания ни перехватчика, ни иранского беспилотника.

Ранее очевидец сообщил о мощном взрыве в центральном районе ливанской столицы Бейрут. По информации журналистов, удар нанесли израильские военно-воздушные силы по кварталу Эль-Башура, где расположен объект шиитского движения «Хезболла». Жители района предварительно получили предупреждение от армии Израиля о готовящейся атаке.