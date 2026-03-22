Прощайте, пирожки с капустой: творожные лепешки с луком и яйцом получаются нежнее — сытные, мягкие и без возни с тестом

Беру творог, яйца и зеленый лук — и готовлю румяные ароматные лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные лепешки с нежной творожной основой, в которой чувствуются кусочки вареного яйца и свежая зелень. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 250 граммов творога, 2 яйца, 1 луковица, 4 столовые ложки муки, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Одно яйцо отварите вкрутую, остудите и мелко нарежьте. Смешайте творог с сырым яйцом, мукой, солью и перцем до однородности. Добавьте обжаренный лук и рубленое вареное яйцо, тщательно перемешайте. Из полученной массы сформируйте небольшие лепешки. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте лепешки с обеих сторон до румяной хрустящей корочки.

