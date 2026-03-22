Драники отдыхают: готовлю нежные оладьи с хрустящей корочкой за 15 минут — всегда пышные и не оседают

Беру кефир, яйцо и муку — и жарю пышные, румяные оладьи, которые никогда не оседают и тают во рту.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, пышные оладьи с хрустящей карамелизованной корочкой и нежной, пористой серединкой, которая буквально тает во рту. Они такие воздушные, что даже остывшими остаются мягкими и вкусными.

Для приготовления вам понадобится: 230 граммов муки, 250 миллилитров кефира комнатной температуры, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, половина чайной ложки соли, половина чайной ложки соды, растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте яйцо, соль и сахар, взбейте венчиком до легкой пены.

Влейте теплый кефир и перемешайте до однородности. Всыпьте муку и соду, быстро размешайте — тесто должно быть густым, как сметана. Важно: после добавления соды тесто не перемешивайте долго. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой и жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

