21 марта 2026 в 11:30

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Солнышки» с курагой и маком пекутся за 20 минут — мягче пуха и ароматнее любых пирожных

Беру творог, масло и муку — и готовлю нежные, воздушные булочки прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, пористой серединкой, в которой чувствуются сочные кусочки кураги и ароматный мак. Они такие нежные, что буквально тают во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов творога, 150 граммов сливочного масла, 2 яйца, 250 граммов муки, 100 граммов сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 50 граммов кураги, 2 столовые ложки мака.

Творог разомните с мягким маслом и яйцами, добавьте сахар. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Курагу мелко нарежьте, вмешайте в тесто вместе с маком. Раскатайте тесто в пласт, нарежьте на треугольники и сверните их от широкого края к узкому. Выложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до золотистого цвета.

Творожные булочки с джемом — вкуснее магазинных и готовы за 20 минут
Мария Левицкая
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
