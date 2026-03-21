Заварные куличи с курагой и мармеладом — мягче пуха и вкуснее, чем в детстве. Секретный ингредиент внутри

Беру молоко, сливки и дрожжи — и готовлю мягкое, воздушное заварное тесто, в которое прячу кусочки мармелада, зефира и кураги. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для пасхального стола.

Получается обалденная вкуснятина: высокие, румяные куличи с пористым, словно пух, мякишем, в котором тают сладкие вкрапления мармелада и зефира, дополненные ароматной курагой. Сверху — хрустящая глазурь и яркая посыпка, от которых невозможно оторваться даже взрослым, не то что детям.

Для приготовления вам понадобится: 250 миллилитров молока, 300 граммов сахарного песка, 40 граммов свежих дрожжей, 900 граммов муки, 200 миллилитров сливок 10–20%, 150 граммов сливочного масла, 5 яиц, 1 столовая ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка соли, 50 миллилитров растительного масла, 50 граммов мармелада, 50 граммов зефира, 100 граммов кураги, глазурь и кондитерская посыпка для украшения.

Заварите часть муки с кипящим молоком, остудите. Добавьте дрожжи, сахар, оставьте опару. Затем введите сливки, масло, яйца, соль, остальную муку и замесите тесто. Дайте подойти, вмешайте нарезанные мармелад, зефир и курагу. Разложите по формам, дайте подняться, выпекайте при 180 градусах 35–45 минут. Остывшие куличи украсьте глазурью и посыпкой.

