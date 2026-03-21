Кладу в тесто не сахар, а мед и щепотку шафрана — кулич «Медовик» получается золотистым и ароматным. Съедают весь до крошки

Беру муку, яйца и натуральный мед — и готовлю пасхальный кулич, который пахнет солнечным летом и пряными специями. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный кулич с румяной корочкой и нежнейшим, чуть влажным мякишем, который буквально тает во рту, оставляя медовое послевкусие. Аромат стоит на весь дом, а кулич исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете его остудить.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов муки, 200 миллилитров теплого молока, 100 граммов сливочного масла, 3 яйца, 150 граммов меда, щепотка шафрана, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 100 граммов изюма, щепотка соли.

Шафран залейте 2 столовыми ложками горячего молока и дайте настояться. В теплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку меда, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с оставшимся медом и солью, добавьте растопленное масло, шафранную настойку и опару. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Вмешайте изюм, накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа. Выложите в формы, дайте подойти и выпекайте при 180 градусах 35–40 минут.

