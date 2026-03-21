Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 12:00

Кладу в тесто не сахар, а мед и щепотку шафрана — кулич «Медовик» получается золотистым и ароматным. Съедают весь до крошки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, яйца и натуральный мед — и готовлю пасхальный кулич, который пахнет солнечным летом и пряными специями. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный кулич с румяной корочкой и нежнейшим, чуть влажным мякишем, который буквально тает во рту, оставляя медовое послевкусие. Аромат стоит на весь дом, а кулич исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете его остудить.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов муки, 200 миллилитров теплого молока, 100 граммов сливочного масла, 3 яйца, 150 граммов меда, щепотка шафрана, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 100 граммов изюма, щепотка соли.

Шафран залейте 2 столовыми ложками горячего молока и дайте настояться. В теплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку меда, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с оставшимся медом и солью, добавьте растопленное масло, шафранную настойку и опару. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Вмешайте изюм, накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа. Выложите в формы, дайте подойти и выпекайте при 180 градусах 35–40 минут.

Проверено редакцией
рецепты
куличи
Пасха
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансист оценил перспективы смягчения политики ЦБ по ключевой ставке
Иракская разведка стала целью беспилотной атаки
Израильский Бен-Гурион принял на себя удар иранских БПЛА
Что известно о ликвидации скота в Новосибирской области
АвтоВАЗ ответил на вопрос о платной подписке на свои машины
ПВО сбила 29-й по счету беспилотник, летевший к Москве
Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров»
Киев превратил Запорожскую область в полигон для дронов-убийц
Что известно о ликвидации украинских дронов в небе над Россией
Российская артиллерия ударила по «скелету» Украины и лишила ВСУ поставок
Покровск, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 марта
Удары по Украине сегодня, 21 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жители Грузии колоннами едут на панихиду по патриарху
Захарова поздравила Лаврова с 76-летием одной лаконичной фразой
«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины
«Подводят к краю пропасти»: Захарова вынесла Германии вердикт
Московский медцентр оказался в огненном плену
Политолог ответил, какую страну могут заполонить иранские беженцы
Застреливший полицейского мужчина отправлен в СИЗО
Водителей самоходов ожидают большие изменения
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.