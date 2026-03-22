Украинские дроны ударили по Тульской области целой группой

Вооруженные силы Украины атаковали Тульскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены семь БПЛА. По предварительной оценке, пострадавших среди мирных жителей нет. Разрушений также не зафиксировано.

Миляев напомнил жителям региона, что приближаться к упавшим на землю БПЛА категорически запрещено, поскольку в них все еще могут быть взрывчатые вещества. Кроме того, нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших дронов.

В ночь на 22 марта средства ПВО уничтожили в небе над Тульской областью еще один украинский беспилотник. Как уточнил Миляев, никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.