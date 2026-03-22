22 марта 2026 в 10:55

Украинские дроны ударили по Тульской области целой группой

Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Тульской областью

Вооруженные силы Украины атаковали Тульскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены семь БПЛА. По предварительной оценке, пострадавших среди мирных жителей нет. Разрушений также не зафиксировано.

В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены семь украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Миляев напомнил жителям региона, что приближаться к упавшим на землю БПЛА категорически запрещено, поскольку в них все еще могут быть взрывчатые вещества. Кроме того, нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших дронов.

В ночь на 22 марта средства ПВО уничтожили в небе над Тульской областью еще один украинский беспилотник. Как уточнил Миляев, никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Дмитрий Миляев
Тульская область
БПЛА
беспилотники
дроны
ПВО
ВСУ
