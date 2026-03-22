Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 10:52

«Их выбирают 30%»: названы популярные среди подростков профессии

РІА Новости: креативные профессии оказались популярными среди подростков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Наука, бизнес и креативные профессии оказались популярными среди подростков, их выбирают 30% опрошенных, говорится в исследовании, которое приводит РИА Новости. Главные факторы при выборе профессии для школьников — это личные интересы, увлечения и хобби.

Школьники чаще выбирают креативные и гуманитарные профессии, чем инженерные и технологические. Самым популярным карьерным направлением среди подростков стали дизайн, творчество и креативные профессии — их выбирают 30% школьников, — выяснили аналитики.

Согласно данным аналитиков, в пятёрку самых популярных карьерных направлений среди подростков вошли экономика и бизнес (25%), наука и исследования (23%), медиа и журналистика (22%), а также психология (21%). Интересно, что сфера IT и технологий, несмотря на высокий спрос на рынке труда, оказалась лишь на шестом месте — ее выбрали 20% школьников.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рабочие профессии в России становятся все более престижными, в том числе среди молодежи. По его словам, работодатели все активнее ищут сотрудников со средним профессиональным образованием.

подростки
профессии
хобби
увлечения
Самое популярное
Москва

Россия

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.