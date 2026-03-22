«Их выбирают 30%»: названы популярные среди подростков профессии

Школьники чаще выбирают креативные и гуманитарные профессии, чем инженерные и технологические. Самым популярным карьерным направлением среди подростков стали дизайн, творчество и креативные профессии — их выбирают 30% школьников, — выяснили аналитики.

Согласно данным аналитиков, в пятёрку самых популярных карьерных направлений среди подростков вошли экономика и бизнес (25%), наука и исследования (23%), медиа и журналистика (22%), а также психология (21%). Интересно, что сфера IT и технологий, несмотря на высокий спрос на рынке труда, оказалась лишь на шестом месте — ее выбрали 20% школьников.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рабочие профессии в России становятся все более престижными, в том числе среди молодежи. По его словам, работодатели все активнее ищут сотрудников со средним профессиональным образованием.