Молодой водитель отправил двоих мужчин в могилу в российском регионе Два человека скончались после столкновении машины с деревом в Башкирии

В Башкирии два человека погибли в результате столкновения автомобиля с деревом, сообщили в республиканской ГИБДД. Смертельная авария произошла в Дюртюлинском районе недалеко от села Новобиктово.

По информации инспекторов, 19-летний водитель Hyundai Solaris съехал в кювет, после чего машина врезалась в дерево. Водителя госпитализировали, а два пассажира, 36 и 50 лет, погибли на месте.

Ранее в Иркутской области водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с лесовозом на трассе «Вилюй». Авария произошла 21 марта на 300-м километре федеральной трассы. 67-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте, в то время как водитель грузового автомобиля остался невредим. Причиной аварии стал выезд легковой машины на встречную полосу.

До этого на трассе Ростов — Таганрог произошла авария из-за неисправного колеса бензовоза. У тягача лопнула шина, из-за чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Очевидцы отметили, что после удара бензовоз съехал в кювет и взорвался. На месте ЧП наблюдалось сильное задымление.