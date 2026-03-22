Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 11:09

Молодой водитель отправил двоих мужчин в могилу в российском регионе

Два человека скончались после столкновении машины с деревом в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Башкирии два человека погибли в результате столкновения автомобиля с деревом, сообщили в республиканской ГИБДД. Смертельная авария произошла в Дюртюлинском районе недалеко от села Новобиктово.

По информации инспекторов, 19-летний водитель Hyundai Solaris съехал в кювет, после чего машина врезалась в дерево. Водителя госпитализировали, а два пассажира, 36 и 50 лет, погибли на месте.

Ранее в Иркутской области водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с лесовозом на трассе «Вилюй». Авария произошла 21 марта на 300-м километре федеральной трассы. 67-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте, в то время как водитель грузового автомобиля остался невредим. Причиной аварии стал выезд легковой машины на встречную полосу.

До этого на трассе Ростов — Таганрог произошла авария из-за неисправного колеса бензовоза. У тягача лопнула шина, из-за чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Очевидцы отметили, что после удара бензовоз съехал в кювет и взорвался. На месте ЧП наблюдалось сильное задымление.

Башкирия
деревья
ДТП
смерти
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.