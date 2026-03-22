В российском регионе произошло ДТП в стиле «Пункт назначения» Водитель «Жигулей» погиб после столкновения с лесовозом в Братском районе

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с лесовозом на трассе «Вилюй» в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале. Авария произошла накануне, 21 марта, на 300-м километре федеральной трассы.

В результате происшествия 67-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Предварительная информация указывает на то, что причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.

