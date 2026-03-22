22 марта 2026 в 08:28

В российском регионе произошло ДТП в стиле «Пункт назначения»

Водитель «Жигулей» погиб после столкновения с лесовозом в Братском районе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с лесовозом на трассе «Вилюй» в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале. Авария произошла накануне, 21 марта, на 300-м километре федеральной трассы.

В результате происшествия 67-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Предварительная информация указывает на то, что причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.

Ранее три человека пострадали в аварии в Ставропольском крае, в которой перевернулась машина. В авто находился двухлетний ребенок. Водитель двигался с превышением скорости, не удержал контроль над автомобилем, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель и двое пассажиров самостоятельно обратились за помощью. Ребенок двух лет находился в салоне без детского кресла.

До этого два человека погибли в результате массовой аварии на трассе Элиста — Зимовники. Инцидент произошел утром 18 марта. По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля Volkswagen Amarok начал обгон и на высокой скорости столкнулся со встречным внедорожником Toyota Land Cruiser с прицепом.

ДТП
Иркутская область
происшествия
смерти
