На Пасху готовлю кулич «Красный бархат» — яркий, нежный, с контрастной белой шапкой. Пошаговый рецепт

На Пасху готовлю кулич «Красный бархат» — яркий, нежный, с контрастной белой шапкой. Пошаговый рецепт

Кулич «Красный бархат» имеет все шансы стать жемчужиной праздничного стола. Этот эффектный десерт напоминает знаменитый одноименный торт — такой же благородный темно-красный оттенок и нежный, влажный мякиш.

Для его приготовления не нужны редкие ингредиенты, а при отсутствии красного красителя его легко заменить свекольным соком, выпаренным до густоты сиропа.

Вам понадобится: 100 г жирного творога, 1,5 стакана муки, 5 г разрыхлителя, 4 яйца, 0,5 стакана сахара, 30 г белого шоколада, красный пищевой гель-краситель. Для глазури: 2 белка, 2 стакана сахарной пудры, 10 мл лимонного сока. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте творог, растопленный шоколад, муку с разрыхлителем и краситель. Замесите тесто, выложите в форму, выпекайте при 180 °С 35–40 минут.

Для глазури взбейте белки с пудрой и лимонным соком до устойчивых пиков. Украсьте остывший кулич белоснежной шапкой. Этот кулич станет главным героем вашего пасхального стола.

