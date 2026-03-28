28 марта 2026 в 14:30

На Пасху готовлю кулич «Красный бархат» — яркий, нежный, с контрастной белой шапкой. Пошаговый рецепт

Кулич «Красный бархат» имеет все шансы стать жемчужиной праздничного стола. Этот эффектный десерт напоминает знаменитый одноименный торт — такой же благородный темно-красный оттенок и нежный, влажный мякиш.

Для его приготовления не нужны редкие ингредиенты, а при отсутствии красного красителя его легко заменить свекольным соком, выпаренным до густоты сиропа.

Вам понадобится: 100 г жирного творога, 1,5 стакана муки, 5 г разрыхлителя, 4 яйца, 0,5 стакана сахара, 30 г белого шоколада, красный пищевой гель-краситель. Для глазури: 2 белка, 2 стакана сахарной пудры, 10 мл лимонного сока. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте творог, растопленный шоколад, муку с разрыхлителем и краситель. Замесите тесто, выложите в форму, выпекайте при 180 °С 35–40 минут.

Для глазури взбейте белки с пудрой и лимонным соком до устойчивых пиков. Украсьте остывший кулич белоснежной шапкой. Этот кулич станет главным героем вашего пасхального стола.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Заливаю капусту с фаршем яйцом — и готовлю пирог-запеканку за 20 минут. Сытнее пирожков и без лишней возни
Этот мясной рулет — топ-решение для уютного ужина без хлопот. Готовлю так — и семья сбегается к столу
Две картошки и жареный лук: готовим биточки вкуснее любого фри — подаем с сырно-чесночным соусом
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Норвежские военные переняли преступную тактику ВСУ
Переворот Mercedes Benz G после мощного ДТП с Toyota попал на видео
Египет пошел на крайние меры из-за войны с Ираном
Ревнивый россиянин устроил разборки в массажном кабинете
Роспотребнадзор высказался об угрозе нашествия гигантских клещей
Военэксперт предрек фатальную судьбу украинским объектам на Ближнем Востоке
Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты Ирана
Захарова указала на грубое нарушение ДНЯО противниками Ирана
Захарова предрекла катастрофу из-за ударов по ядерным объектам Ирана
Туристы устроили охоту за топливом на популярном курорте
Россиянка погибла в результате удара ВСУ под Херсоном
Россиянам рассказали, выгодно ли владеть электромобилем
«Работа домохозяек»: глава Rheinmetall унизил украинские дроны
Психолог из Владикавказа признался в совращении полусотни детей
Скончался актер из «Назад в будущее»
Беженка назвала две причины, по которым финские наемники едут на Украину
На Западе объяснили, как Каллас подставила ЕС в украинском вопросе
Власти Ирака не спешат открывать небо для самолетов
Уснула и не проснулась? Россиянка загадочно погибла в «любимом Тбилиси»
Гость повздорил с женихом на свадьбе и накинулся на него с ножом
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
