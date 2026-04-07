07 апреля 2026 в 14:35

Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах

Общественница Храпунова: мошенники начали обманывать продавцов на маркетплейсах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мошенники начали обманывать продавцов на маркетплейсах, используя схему с возвратом товаров, предупредила куратор платформы Народного фронта «Мышеловка.рф» Алла Храпунова. В беседе с «Радио 1» она отметила, что злоумышленники психологически давят на жертв, обвиняя их в якобы неверном описании продукции. После этого аферисты требуют скидку или полный возврат денег, не отправляя товар обратно.

Покупатель начинает требовать или скидку, или возврат денег. Продавец в онлайне — неизвестный. Возврат получается так, что продавец несет убытки. Что вернется — совершенно непонятно. Мошенники активно эксплуатируют правовую неграмотность продавцов, угрожая жалобами в Роскомнадзор и суды, — подчеркнула Храпунова.

Она добавила, что пока это явление не массовое, однако оно вызывает серьезное беспокойство — прежде всего из-за того, что в него вовлекается молодежь. Продавцам следует ужесточить проверку документального сопровождения заказов, а покупателям нужно помнить, что легкий заработок на обмане неизбежно приведет к юридическим проблемам, заключила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мошенники начали взламывать аккаунты россиян в мессенджерах по новой схеме — они рассылают жертвам сообщения от имени знакомых с вопросом о якобы человеке в ДТП. По его словам, это классическая схема социальной инженерии.

Общество
мошенники
маркетплейсы
товары
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
