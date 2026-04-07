Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах

Мошенники начали обманывать продавцов на маркетплейсах, используя схему с возвратом товаров, предупредила куратор платформы Народного фронта «Мышеловка.рф» Алла Храпунова. В беседе с «Радио 1» она отметила, что злоумышленники психологически давят на жертв, обвиняя их в якобы неверном описании продукции. После этого аферисты требуют скидку или полный возврат денег, не отправляя товар обратно.

Покупатель начинает требовать или скидку, или возврат денег. Продавец в онлайне — неизвестный. Возврат получается так, что продавец несет убытки. Что вернется — совершенно непонятно. Мошенники активно эксплуатируют правовую неграмотность продавцов, угрожая жалобами в Роскомнадзор и суды, — подчеркнула Храпунова.

Она добавила, что пока это явление не массовое, однако оно вызывает серьезное беспокойство — прежде всего из-за того, что в него вовлекается молодежь. Продавцам следует ужесточить проверку документального сопровождения заказов, а покупателям нужно помнить, что легкий заработок на обмане неизбежно приведет к юридическим проблемам, заключила эксперт.

