Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 07:25

Панамский канал оказался в опасности из-за мощного взрыва

Мощный взрыв прогремел на танкере у моста в Панамском канале

Фото: peter schickert/imageBROKER/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сильный взрыв прогремел на танкере, когда судно находилось под мостом через Панамский канал, сообщили представители местной пожарной охраны в социальных сетях. Согласно предварительным сведениям, изначально на борту начался пожар. Топливо вспыхнуло и взорвалось, после чего пламя охватило стоявшие поблизости машины для перевозки бензина.

Трое сотрудников получили различные травмы в ходе инцидента. Двоих пострадавших доставили в больницу, так как врачи обнаружили у них ожоги второй степени. Судьба еще одного человека остается неизвестной, сейчас спасатели ведут активные поисковые работы. Проезд по мосту полностью закрыли на неопределенный срок.

Ранее представители Корпуса стражей Исламской революции заявили, что ракетный удар был нанесен по нефтяному танкеру Aqua 1, который связывают с Израилем. Судно вспыхнуло после точного попадания снаряда. Инцидент зафиксировали в центральном районе Персидского залива.

До этого неизвестный снаряд повредил танкер неподалеку от побережья Катара. ЧП случилось в 17 морских милях в северном направлении от Дохи. Боеприпас угодил в левый борт и пробил корпус. При этом команда корабля осталась в безопасности, жизни моряков ничего не угрожает.

Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.