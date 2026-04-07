ВСУ атаковали скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в запорожской школе

ВСУ атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи, приехавший в обстрелянную школу села Великая Белозерка Запорожской области, заявили ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, приехавший в школу, которая подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Никто не пострадал, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в оперативных службах Запорожской области заявили, что украинские военнослужащие обстреляли из артиллерии одну из школ в прифронтовом районе региона. По словам источника, инцидент произошел в Великой Знаменке Каменско-Днепровского района.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что фрагменты беспилотника повредили отрезок нефтепровода вблизи порта Приморск. Глава региона уточнил, что в настоящее время происходит контролируемое выжигание остатков топлива из перекрытой трубы. Всего над областью уничтожено 19 дронов, жертв и пострадавших нет, добавил Дрозденко.