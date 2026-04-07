Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 12:17

Дмитриев: ЕС нужно искупить вину, чтобы бороться с крупнейшим энергокризисом

Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ЕС и Великобритании нужно искупить вину, чтобы успешно бороться с крупнейшим энергетическим кризисом, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он считает, что Европа чересчур сосредоточена на зеленой политике вместо диверсификации источников энергии.

Эти ребята по-прежнему сосредоточены на фантазиях о «чистой энергии», игнорируя необходимость диверсификации источников энергии, — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ выразил мнение, что отказ Европейского союза от российской энергетики влечет за собой трудные времена для Европы. По его словам, ЕС «принимает глупые идеологические решения». Он добавил, что новые энергетические соглашения между Россией и странами Азии являются недвусмысленным доказательством невозможности изолировать РФ.

До этого Дмитриев заявил, что стоимость нефти может возрасти до $150 (11 959,5 рубля) за баррель. Он считает, что это может произойти в ближайшие две недели. Кроме того, глава РФПИ отметил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору.

Власть
Кирилл Дмитриев
Евросоюз
энергоносители
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.