«Воспитывает телефон»: психиатр объяснил волну подростковой агрессии

Психиатр Шуров связал нападения подростков с недостаточным вниманием родителей

Атаки подростков на образовательные учреждения часто происходят из-за недостаточного внимания со стороны родителей, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, 17-летний ученик, напавший на преподавательницу у СОШ № 5 в Добрянке Пермского края, требовал серьезного отношения к своему воспитанию.

Ребенок, [напавший на учительницу под Пермью], был проблемным: задержка развития и неадекватность. Понятно, что им должны были заниматься серьезно, а не формально. Школа оказывает образовательные услуги, а не формирует личность. Семьи не уделяют должного внимания, особенно трудным подросткам. Детей воспитывает телефон, а в нем огромное количество всяких сообществ, море насилия, различные деструктивные группы. Проблемных детей надо выделять, заниматься ими, они должны быть на контроле у безопасника, у школьного психолога, надо проводить работу с родителями. Это системный кризис, — высказался Шуров.

Ранее сообщалось, что подросток и учительница, на которую он напал около школы № 5 в Добрянке, долгое время конфликтовали. 17-летний ученик занимался по упрощенной программе.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во «ВКонтакте» проходит предпоследний день конкурса от NEWS.ru
Долина рассказала, ради чего жертвует концертами
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

