«Воспитывает телефон»: психиатр объяснил волну подростковой агрессии

Атаки подростков на образовательные учреждения часто происходят из-за недостаточного внимания со стороны родителей, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, 17-летний ученик, напавший на преподавательницу у СОШ № 5 в Добрянке Пермского края, требовал серьезного отношения к своему воспитанию.

Ребенок, [напавший на учительницу под Пермью], был проблемным: задержка развития и неадекватность. Понятно, что им должны были заниматься серьезно, а не формально. Школа оказывает образовательные услуги, а не формирует личность. Семьи не уделяют должного внимания, особенно трудным подросткам. Детей воспитывает телефон, а в нем огромное количество всяких сообществ, море насилия, различные деструктивные группы. Проблемных детей надо выделять, заниматься ими, они должны быть на контроле у безопасника, у школьного психолога, надо проводить работу с родителями. Это системный кризис, — высказался Шуров.

Ранее сообщалось, что подросток и учительница, на которую он напал около школы № 5 в Добрянке, долгое время конфликтовали. 17-летний ученик занимался по упрощенной программе.