В Москве задержали пару, которая «кормила» телефонных мошенников МВД заявило о ликвидации узла связи телефонных мошенников в Москве

В Москве накрыли узел связи, который использовали телефонные мошенники, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России. Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали мужчину и женщину, которые обеспечивали работу этого узла.

На северо-западе столицы полиция и ФСБ изъяли оборудование, которое использовалось мошенниками для обзвона. В квартире на Дубравной улице работал сим-бокс с десятками сим-карт. Задержаны мужчина 35 лет и женщина 43 лет, — сказано в сообщении.

Задержанные устроились на «высокооплачиваемую работу» через мессенджер и не подозревали, что участвуют в преступлении. Их задачей было поддерживать бесперебойную связь между мошенниками. В ходе операции изъяли более 50 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки и телефоны, сообщили в главке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге остановили деятельность группы мошенников, которые выдавали себя за специалистов по ремонту техники. Ущерб от их действий достиг примерно 12 млн рублей. Следствие считает, что подозреваемые искали клиентов через объявления на интернет-площадках, распространяли листовки и создавали сайты, которые копировали ресурсы известных сервисных компаний.