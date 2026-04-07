Гладков раскрыл масштабы повреждений после атаки ВСУ на Белгородчину

Губернатор Гладков: пять дронов ВСУ атаковали Белгород за прошедшие сутки

Пять украинских беспилотников атаковали Белгород за минувшие сутки, заявил в Telegram-канале губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали двое мирных жителей, их госпитализировали. В городе повреждены социальные и коммерческие объекты, а также четыре автомобиля.

Кроме того, ВСУ атаковали поселки Дубовое, Майский, Малиновка и Разумное, села Бессоновка, Красный Октябрь, Никольское, Пушкарное и хутор Крестовое. В Борисовском округе в селе Березовка огнем уничтожено подсобное помещение. В Волоконовском округе от удара дрона по автомобилю скорой медицинской помощи пострадали два фельдшера и водитель.

Ранее Гладков сообщил, что в Грайворонском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль на участке трассы Рождественка — Мокрая Орловка. Находившийся в машине мужчина получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу.

До этого Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.