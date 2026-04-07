07 апреля 2026 в 12:09

Гладков раскрыл масштабы повреждений после атаки ВСУ на Белгородчину

Губернатор Гладков: пять дронов ВСУ атаковали Белгород за прошедшие сутки

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Пять украинских беспилотников атаковали Белгород за минувшие сутки, заявил в Telegram-канале губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали двое мирных жителей, их госпитализировали. В городе повреждены социальные и коммерческие объекты, а также четыре автомобиля.

Кроме того, ВСУ атаковали поселки Дубовое, Майский, Малиновка и Разумное, села Бессоновка, Красный Октябрь, Никольское, Пушкарное и хутор Крестовое. В Борисовском округе в селе Березовка огнем уничтожено подсобное помещение. В Волоконовском округе от удара дрона по автомобилю скорой медицинской помощи пострадали два фельдшера и водитель.

Ранее Гладков сообщил, что в Грайворонском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль на участке трассы Рождественка — Мокрая Орловка. Находившийся в машине мужчина получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу.

До этого Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
СМИ раскрыли детали отвергнутого США мирного плана Ирана
Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина
«Не первый раз»: Песков об атаке ВСУ на объект КТК в Новороссийске
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

