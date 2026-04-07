Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 13:03

Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города

СК России: ущерб бюджету от действий замглавы Анапы оценивается в 65 млн рублей

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города, которую подозревают в превышении должностных полномочий, оценивается почти в 65 млн рублей, заявили в пресс-службе Следственного комитета России. По версии следствия, с 2022 по 2025 год чиновница давала указания своим подчиненным на закупку охранных услуг у единственного поставщика.

Исполнение своих указаний фигурантка контролировала, тем самым устраняя конкуренцию и предоставляя привилегии коммерческой организации. <...> Бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более чем 64,8 млн рублей, — отметили в СКР.

Ранее заместитель главы Краснодарского края Андрей Коробка, фигурирующий в антикоррупционном гражданском иске о передаче в собственность государства его недвижимости и активов связанных с ним структур, не явился на судебное разбирательство. Ленинский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению этого заявления по существу 7 марта.

Кроме того, в пресс-службе столичных судов сообщили, что Измайловский районный суд Москвы взыскал более 18 млн рублей с Алексея Винницкого, ранее занимавшего пост начальника 447-го военного представительства Минобороны РФ. Бывший чиновник не смог доказать законное происхождение этих средств.

Регионы
Анапа
Следственный комитет
коррупция
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.