Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»

Житель Таганрога, застреливший своих родителей из «Сайги», в свое время был судим по делу о наркотиках, сообщил Telegram-канал SHOT. 32-летнего мужчину привлекали к уголовной ответственности в 2023 году. В момент совершения преступления он мог находиться под воздействием запрещенных веществ.

В 2017 году мужчина женился, однако детей у него нет. Мужчина открыл огонь по своим родителям из «Сайги» в Таганроге, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время его разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Таганроге мужчина застрелил своих родителей и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы приняли решение объявить план «Перехват». Мотивы поступка пока не установлены. По данным СМИ, он уехал на автомобиле Kia Sportage.

До этого на северо-востоке Москвы в Лианозовском лесопитомнике найден чемодан с телом мужчины. Находку сделала женщина во время прогулки по парку. Она заметила синий чемодан в овраге и обнаружила внутри труп. По предварительной информации, на теле погибшего есть колото-резаные ранения.