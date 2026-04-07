Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани

07 апреля 2026 в 13:02

Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Краснодарского края Коробки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, сообщил представитель Генпрокуратуры в суде. При этом он не явился на судебный процесс по изъятию имущества, передает ТАСС.

Приложена копия постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Николаевича Коробки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Коробка стал ответчиком по антикоррупционному иску. Источник рассказал, что деятель использовал часть незаконно выведенных из сельскохозяйственного оборота земель для строительства личного загородного поместья стоимостью свыше 1 млрд рублей, на территории которого есть теннисный корт и вертолетная площадка.

До этого сообщалось, что суд Краснодара намерен обратить в доход государства нелегально нажитое имущество Коробки и связанных с ним лиц. Чиновника подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий. Следствие выяснило, что доход предприятий депутатов, связанных с Коробкой, увеличился на 10 млрд рублей благодаря сращиванию бизнеса и власти.

