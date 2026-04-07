Совравшего о службе на СВО россиянина наказали Верховный суд оставил без прав водителя, который солгал о службе на СВО

Верховный суд признал законным лишение прав водителя, который соврал о службе в зоне военной спецоперации на Украине, передает «Коммерсант». Военкомат сообщил, что нарушитель на службу в рамках частичной мобилизации не призывался, добровольцем в зону СВО не направлялся и контракт с Минобороны не заключал.

Факт управления Катуновым И. А. транспортным средством подтвержден совокупностью доказательств, которые последовательны, непротиворечивы и обоснованно признаны достоверными относительно события правонарушения, — сказано в постановлении.

В 2024 году в Оренбурге сотрудники ДПС остановили Игоря Катунова. Когда инспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение, мужчина отказался, сославшись на недомогание. В результате суд принял решение лишить Катунова водительских прав на полтора года и назначить штраф в размере 30 тыс. рублей по статье 12.26 КоАП РФ. Позже он попытался оспорить решение, заявив о том, что служит на СВО.

