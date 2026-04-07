Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 13:02

Совравшего о службе на СВО россиянина наказали

Верховный суд оставил без прав водителя, который солгал о службе на СВО

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховный суд признал законным лишение прав водителя, который соврал о службе в зоне военной спецоперации на Украине, передает «Коммерсант». Военкомат сообщил, что нарушитель на службу в рамках частичной мобилизации не призывался, добровольцем в зону СВО не направлялся и контракт с Минобороны не заключал.

Факт управления Катуновым И. А. транспортным средством подтвержден совокупностью доказательств, которые последовательны, непротиворечивы и обоснованно признаны достоверными относительно события правонарушения, — сказано в постановлении.

В 2024 году в Оренбурге сотрудники ДПС остановили Игоря Катунова. Когда инспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение, мужчина отказался, сославшись на недомогание. В результате суд принял решение лишить Катунова водительских прав на полтора года и назначить штраф в размере 30 тыс. рублей по статье 12.26 КоАП РФ. Позже он попытался оспорить решение, заявив о том, что служит на СВО.

До этого стало известно, что московская система видеоаналитики ЦОДД начала распознавать еще два типа дорожных инцидентов: проведение ремонтных работ и движение пользователей электросамокатов (СИМ) по автомобильным полосам. Теперь более 1,5 тыс. умных камер на ключевых магистралях города в реальном времени фиксируют 15 видов нештатных ситуаций.

Россия
суды
водители
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ссора с Гузеевой, мнение о «Натальной карте»: как живет Василиса Володина
Военэксперт раскрыл, как ВСУ поплатились за атаку на сухогруз
Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы
Инфекционист рассказал, как клещи выбирают жертв
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Раскрыт хитрый план демократов США с отставкой Хегсета
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.