07 апреля 2026 в 13:09

Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев

В ЛНР задержали девушку, которая по заданию СБУ шпионила за российскими военными

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Силовики задержали 20-летнюю жительницу Луганской Народной Республики, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Девушка по заданию Службы безопасности Украины собирала и передавала сведения о местах дислокации российских военнослужащих.

УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, осуществившей передачу сведений военного характера вражеской спецслужбе, — говорится в сообщении.

По указанию куратора россиянка через интернет-мессенджер передавала данные о перемещении ВС РФ по территории республики. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, ведется следствие.

Ранее инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Швеции. Апелляционная инстанция оставила обвинительный приговор в силе. По данным ФСБ России, мужчина, имевший вид на жительство в Финляндии, поддерживал связь с представителями Службы разведки и безопасности Швеции.

