Путин проведет большое совещание по аномальному наводнению в Дагестане

Президент России Владимир Путин 7 апреля проведет большое совещание по ситуации в Дагестане, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, такая необходимость продиктовала аномальными наводнениями в регионе.

Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам и проблемам, которые складываются в Дагестане в связи с аномальными погодными явлениями. <...> Сегодня президент созовет большое совещание, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В мероприятии примут участие руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр финансов Антон Силуанов и другие. Кроме того, на совещание прибудут глава Дагестана Сергей Меликов и мэр Махачкалы Джамбулат Салавов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что из-за паводков в регионе пострадали более 6,2 тыс. человек. По словам руководителя республики, примерно столько же жилых строений и придомовых территорий получили повреждения. Меликов также добавил, что развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых находятся свыше 700 граждан.