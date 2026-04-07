07 апреля 2026 в 15:16

«Подталкивает к войне»: на Западе сделали тревожный прогноз о будущем мира

Дюпон-Эньян: страны Евросоюза готовятся воевать с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Европейский союз готовится к войне с Россией, написал в соцсети Х лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Он обратил внимание, что на эту мысль наталкивает увеличение армии в Германии.

Берлин «на всякий случай» готовит бундесвер к численности в 270 тыс. человек и ограничивает свободу своих граждан в связи с Россией. ЕС подталкивает нас к войне, ускоряя всеобщее перевооружение, — написал политик.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ политолог-европеист Вадим Трухачев заявил, что Германия готовится к участию в войне против России, хотя и помнит неудачный опыт Второй мировой. По его мнению, ФРГ не станет нападать первой, но присоединится к агрессии партнеров по ЕС и НАТО.

Между тем бывший президент Румынии Траян Бэсеску подчеркнул, что Евросоюз должен создать собственную армию, чтобы не зависеть от военной помощи США. Он отметил, что страны ЕС могут защищать себя через региональные альянсы, в том числе инициативу Румыния — Польша — Турция.

Европа
Евросоюз
Франция
Россия
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
