07 апреля 2026 в 12:48

В Кремле перечислили всех министров, назначенных для решения ЧС в Дагестане

Песков: в совещании по ЧС в Дагестане примут участие Куренков, Вайно и Мурашко

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В совещании по ЧС в Дагестане на фоне паводков примут участие главы МЧС и Минсельхоза России Александр Куренков и Оксана Лут, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Также в состав вошли руководитель администрации президента Антон Вайно и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В совещании будет принимать участие и глава администрации Вайно, и министр МЧС Куренков, министр природных ресурсов Козлов, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что более 6,2 тыс. человек пострадали в Дагестане из-за наводнений. По словам главы региона Сергея Меликова, повреждено примерно столько же домов и частных участков. Он добавил, что в регионе созданы 55 пунктов временного размещения, там находятся свыше 700 человек.

До этого глава Дагестана сообщил, что причиной паводков стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек. Меликов пообещал выяснить, кто и когда выделил участки и выдал разрешения на строительство многоэтажек вместо индивидуальных домов.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

