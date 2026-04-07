В Кремле перечислили всех министров, назначенных для решения ЧС в Дагестане

В совещании по ЧС в Дагестане на фоне паводков примут участие главы МЧС и Минсельхоза России Александр Куренков и Оксана Лут, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Также в состав вошли руководитель администрации президента Антон Вайно и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее стало известно, что более 6,2 тыс. человек пострадали в Дагестане из-за наводнений. По словам главы региона Сергея Меликова, повреждено примерно столько же домов и частных участков. Он добавил, что в регионе созданы 55 пунктов временного размещения, там находятся свыше 700 человек.

До этого глава Дагестана сообщил, что причиной паводков стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек. Меликов пообещал выяснить, кто и когда выделил участки и выдал разрешения на строительство многоэтажек вместо индивидуальных домов.