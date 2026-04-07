07 апреля 2026 в 15:12

Военэксперт ответил, чем чревата эскалация конфликта между США и Ираном

Конфликт между США и Ираном способен спровоцировать экологическую катастрофу, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, возможное разрушение ядерных объектов может привести к радиоактивному загрязнению и массовому перемещению населения.

Если эскалация в конфликте США и Ирана будет нарастать, то даже без явного применения ядерного оружия могут произойти последствия, связанные с радиоактивным заражением и с тяжелейшим изменением экологической обстановки, которая приведет к необходимости эвакуировать сотни тысяч людей. Если в Израиле это десятки тысяч, то в Иране — сотни тысяч, и беженцы могут, кстати, пойти в сторону Туркмении и России. Такой сценарий вероятен, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что Тегеран способен атаковать не только военные объекты своих оппонентов. По словам эксперта, видео, где новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи прибывает на командный пункт и видит карту с подробным указанием координат подземного ядерного центра в израильском Димоне, является весьма тревожным.

Допустим, применяется гиперзвуковая ракета «Фатех-2», которая практически неуязвима ни для американской, ни для израильской системы ПРО. Поражается ядерный объект [в Димоне], происходит радиоактивное заражение. В ответ Израиль наносит удар по атомной станции «Бушер» со всеми вытекающими последствиями с точки зрения экологии и последствий такой атаки, — резюмировал Кнутов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что власти Ирана должны заключить сделку до 03:00 мск 8 апреля. В противном случае, по ее словам, Вашингтон «отправит» Исламскую Республику в «каменный век».

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
