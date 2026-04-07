Лавров сделал жесткое заявление об атаке на посольство ОАЭ в Дамаске

Лавров осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном осудил совершенные протестующими нападения на посольство страны в Дамаске, сообщила пресс-служба ведомства. Российский министр назвал атаку грубым нарушением международного права.

Сергей Лавров выразил решительное осуждение нападений, совершенных группой протестующих на посольство и резиденцию главы диппредставительства ОАЭ в Дамаске, — указывается в сообщении.

Ранее губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что злоумышленники, атаковавшие израильское консульство в городе, были вооружены пистолетами и длинноствольным оружием. Личности нападавших пока не выявлены. При этом само здание дипломатического представительства уже 2,5 года не работает, и сотрудников внутри него нет.

Кроме того, в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что ведомство утвердило обвинительное заключение по делу об атаке на здание российского посольства в Киеве, произошедшей в 2016 году. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фигурант заочно арестован и в настоящее время числится в розыске.