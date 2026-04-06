TikTok в ОАЭ разослал тревожные предупреждения пользователям

Пользователей TikTok в ОАЭ предупредили об ответственности за видео с ударами

Пользователи TikTok в ОАЭ начали получать уведомления о возможной уголовной ответственности за публикацию или репост контента с военными действиями, сообщает Telegram-канал Mash. Как пишет источник, если в кадр попадут здания департамента безопасности, военные базы или штаб-квартиры силовых структур, то эмиратские правоохранительные органы могут запросить данные авторов.

Съемка, распространение, публикация или репост информации о военных действиях, операциях служб безопасности или секретных объектах строго запрещены. Нарушения могут повлечь за собой уголовное наказание, включая штрафы или тюремное заключение, — говорится в уведомлении.

Нарушителям также грозят штрафы до 10 млн рублей или выдворение из страны. Ответственность распространяется не только на создателей контента, но и на тех, кто репостит или лайкает такие материалы.

Ранее в ОАЭ задержали до 70 граждан Великобритании за фото- и видеосъемку ракетных ударов и атак беспилотников. Часть иностранцев освободили под залог, однако у них изъяли паспорта, поэтому они не могут покинуть страну. Правозащитники отмечают, что при таком раскладе иностранцы с истекающими рабочими визами лишаются возможности трудиться и рискуют остаться без жилья.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
