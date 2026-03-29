Британцев начали массово «паковать» в ОАЭ

В ОАЭ задержали 70 граждан Великобритании за съемку иранских атак

В ОАЭ задержали до 70 граждан Великобритании за фото- и видеосъемку ракетных ударов и атак беспилотников, пишет Daily Mail. Как уточняет издание, даже получение подобных изображений считается нарушением закона: за это может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч фунтов стерлингов (свыше 21,5 млн рублей).

Туристов, экспатов и членов экипажей самолетов задерживают в переполненных полицейских участках и тюрьмах, а в некоторых случаях лишают сна, еды и лекарств, так как они нарушают законы, призванные защитить «национальную безопасность и стабильность, — сказано в материале.

Часть задержанных освободили под залог, однако у них изъяли паспорта, поэтому они не могут покинуть страну. Правозащитники отмечают, что при таком раскладе иностранцы с истекающими рабочими визами лишаются возможности трудиться и рискуют остаться без жилья.

Среди арестованных есть житель Лондона — бортпроводник бюджетной авиакомпании. По данным источника, 7 марта он сфотографировал последствия падения иранского беспилотника рядом с аэропортом Дубая и отправил снимок коллегам, чтобы уточнить безопасна ли территория. Вскоре мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ выдали ордер на арест 25 лиц, распространявших в интернете кадры иранских атак и последствий ударов. Генеральный прокурор Хамад Саид Аль-Шамси уточнил, что все задержанные — выходцы из Бангладеш, Египта, Индии, Непала, Пакистана и Филиппин

