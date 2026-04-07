07 апреля 2026 в 16:33

Одну редкую птицу заметили в Подмосковье

В Московской области стали чаще замечать клинтуха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Московской области стали чаще замечать клинтуха — редкую птицу из семейства голубиных, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минэкологии Подмосковья. Там отметили, что это животное находится под особой охраной государства.

Клинтух занесен в Красную книгу региона под второй категорией — редкий гнездящийся вид сокращающейся численности. Вплоть до 80-х годов прошлого века он нередко встречался в регионе, однако затем численность его стала сокращаться, и сегодня в Подмосковье гнездится, видимо, несколько сотен пар. Поэтому мы просим любителей природы сообщать нам о наблюдениях клинтуха, — призвал руководитель ведомства Виталий Мосин.

Эти птицы выбирают для жизни леса и парки, где есть дуплистые деревья. Обязательное условие — наличие поблизости полей или лугов. Свои гнезда пернатые устраивают именно в дуплах, нередко вытесняя оттуда большого пестрого дятла. Считается, что клинтухи моногамны. За сезон они выводят потомство дважды, откладывая обычно по два яйца. Они питаются семенами диких трав и культурных злаков.

Ранее в Приморье нашли пару двухмесячных гималайских медвежат в коробке, они поступили в реабилитационный центр «Тигр» на попечение специалистов. По словам ветеринаров, это самец и самка — малыши остались сиротами.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
