Одну редкую птицу заметили в Подмосковье

В Московской области стали чаще замечать клинтуха — редкую птицу из семейства голубиных, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минэкологии Подмосковья. Там отметили, что это животное находится под особой охраной государства.

Клинтух занесен в Красную книгу региона под второй категорией — редкий гнездящийся вид сокращающейся численности. Вплоть до 80-х годов прошлого века он нередко встречался в регионе, однако затем численность его стала сокращаться, и сегодня в Подмосковье гнездится, видимо, несколько сотен пар. Поэтому мы просим любителей природы сообщать нам о наблюдениях клинтуха, — призвал руководитель ведомства Виталий Мосин.

Эти птицы выбирают для жизни леса и парки, где есть дуплистые деревья. Обязательное условие — наличие поблизости полей или лугов. Свои гнезда пернатые устраивают именно в дуплах, нередко вытесняя оттуда большого пестрого дятла. Считается, что клинтухи моногамны. За сезон они выводят потомство дважды, откладывая обычно по два яйца. Они питаются семенами диких трав и культурных злаков.

