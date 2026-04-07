Бизнесмен из Калининграда предстанет перед судом за смерть разнорабочего

В Калининграде 42-летний предприниматель предстанет перед судом за нарушение правил безопасности на строительной площадке, в результате которого погиб разнорабочий, пишет «МК в Калининграде». Погибший в возрасте 43 лет сорвался с высоты во время монтажных работ.

Трагедия произошла в торговом центре на Ленинском проспекте. Рабочий сорвался со строительных лесов при установке временного освещения. Врачи оценили полученные им травмы как тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось, погибший не прошел стажировку, не сдал экзамен по охране труда и не прослушал инструктажи. Теперь предпринимателю грозит до трех лет лишения свободы по части 1 статьи 216 УК РФ.

Ранее на Камчатке умер рабочий после случайного падения с седьмого этажа строящегося дома. В регионе организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Известно, что мужчина упал, работая в строительной люльке.