Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 12:32

Путин поздравил То Лама с победой на президентских выборах во Вьетнаме

Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин направил поздравление генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу в связи с его избранием на пост президента страны, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер также выразил уверенность в том, что деятельность То Лама на посту будет способствовать дальнейшему упрочению стратегического партнерства между Москвой и Ханоем.

Уважаемый товарищ То Лам, сердечно поздравляю вас с избранием президентом Социалистической Республики Вьетнам, — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что решение Национального собрания Вьетнама стало новым подтверждением высокого политического авторитета То Лама и свидетельствует о широкой поддержке проводимого им курса, направленного на ускоренное социально-экономическое развитие страны, а также на защиту законных интересов Вьетнама на международной арене.

Ранее премьер Вьетнама Фам Минь Тинь назвал Россию главным партнером республики в Европе. На полях российско-вьетнамского бизнес-форума он отметил, что Ханой и Москву связывают долгие годы тесного сотрудничества, а товарооборот между странами растет.

Власть
Вьетнам
Владимир Путин
президенты
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.