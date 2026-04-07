Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 14:20

LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура

Установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на стартовый комплекс космодрома Байконур Установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на стартовый комплекс космодрома Байконур Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

LIFE.ru в честь Недели космоса запустил интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину» с трансляциями в формате 360°, сообщает издание. Зритель может самостоятельно менять ракурс и рассматривать заинтересовавшие его детали.

«Байконур: взламывая тишину» — это не просто спецпроект о космосе и не просто репортаж о запуске. Это возможность оказаться внутри события, которое обычно остается для зрителя далеким и почти недосягаемым. Во время Недели космоса Life.ru предлагает не смотреть на старт со стороны, а пережить его изнутри — с эффектом присутствия, живым звуком и ощущением, что космос начинается совсем рядом, — рассказали в издании.

Проект был снят прямо на космодроме. Проект базируется на запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая доставила новый экипаж на Международную космическую станцию. Зрители смогут весь маршрут, предусмотренный для космонавтов.

Ранее сообщалось, что в честь первого дня Недели космоса на медиафасадах и других объектах по всей России включили праздничную подсветку — мероприятие приурочено к 65-летию первого полета человека в космос. Она призвана объединить россиян вокруг идеи торжества науки, будущего и космоса.

Общество
трансляции
Байконур
Космос
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.