Москва направила сигнал Лондону о последствиях захвата российских судов, пишет Daily Express. Издание обратило внимание на заявление российского посла в Великобритании Андрея Келина о том, что ответные меры «станут сюрпризом» для Лондона.

Дипломат предупредил, что Москва ответит на попытки британских властей задержать танкеры, связанные с так называемым теневым флотом, — говорится в статье.

В марте британские власти объявили, что их военные получили право подниматься на борт судов, находящихся под санкциями, если те проходят через территориальные воды страны. Келин резко осудил эти планы, назвав их «пиратством» и нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Он предупредил, что Лондон «заплатит высокую цену» за любые попытки задержания российских судов.

Ранее Келин заявил, что удар ВСУ по Брянску при участии британских специалистов повлечет последствия для тех, кто был к нему причастен. По его словам, Лондон на фоне войны на Ближнем Востоке счел нужным «сыграть мускулами», наглядно продемонстрировав смертоносность своих систем, так как для него важно самоутвердиться в роли противника РФ.