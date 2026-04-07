07 апреля 2026 в 13:49

«Станет сюрпризом»: в Лондоне услышали слова Москвы о танкерах

Express: Москва предупредила Британию о последствиях захвата российских судов

Москва направила сигнал Лондону о последствиях захвата российских судов, пишет Daily Express. Издание обратило внимание на заявление российского посла в Великобритании Андрея Келина о том, что ответные меры «станут сюрпризом» для Лондона.

Дипломат предупредил, что Москва ответит на попытки британских властей задержать танкеры, связанные с так называемым теневым флотом, — говорится в статье.

В марте британские власти объявили, что их военные получили право подниматься на борт судов, находящихся под санкциями, если те проходят через территориальные воды страны. Келин резко осудил эти планы, назвав их «пиратством» и нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Он предупредил, что Лондон «заплатит высокую цену» за любые попытки задержания российских судов.

Ранее Келин заявил, что удар ВСУ по Брянску при участии британских специалистов повлечет последствия для тех, кто был к нему причастен. По его словам, Лондон на фоне войны на Ближнем Востоке счел нужным «сыграть мускулами», наглядно продемонстрировав смертоносность своих систем, так как для него важно самоутвердиться в роли противника РФ.

Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Раскрыт хитрый план демократов США с отставкой Хегсета
У российского чиновника изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей
Супруги едва не погибли в машине при атаке дрона ВСУ в приграничье
Конкурирующие IT-гиганты объединились ради борьбы с общим врагом
Военэксперт ответил, чем грозит Сырскому потеря Константиновки
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
