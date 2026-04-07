Личности двоих напавших на генконсульство Израиля установлены

Нападавшие прибыли в Стамбул на арендованной машине из Измита (пригород Стамбула — NEWS.ru). Двое из террористов являются братьями. Один из них состоит в террористической организации религиозной направленности. На третьего есть данные о причастности к наркобизнесу, — заявил он.

Ранее злоумышленники атаковали генеральное консульство Израиля в турецком Стамбуле. По его информации, трое нападавших были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент территорию вокруг здания оцепили.

Позже губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что у нападавших на консульство Израиля в Стамбуле были пистолеты и длинноствольное оружие. При этом само здание дипломатической миссии уже 2,5 года закрыто и не имеет персонала.