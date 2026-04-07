07 апреля 2026 в 14:07

Личности двоих напавших на генконсульство Израиля установлены

TRT Haber: двое напавших на генконсульство Израиля в Стамбуле оказались братьями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Личности двоих напавших на генконсульство Израиля в Стамбуле установлены, сообщил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи. По его словам, которые приводит TRT Haber, двое из трех оказались братьями. На третьего есть данные о причастности к наркобизнесу.

Нападавшие прибыли в Стамбул на арендованной машине из Измита (пригород Стамбула — NEWS.ru). Двое из террористов являются братьями. Один из них состоит в террористической организации религиозной направленности. На третьего есть данные о причастности к наркобизнесу, — заявил он.

Ранее злоумышленники атаковали генеральное консульство Израиля в турецком Стамбуле. По его информации, трое нападавших были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент территорию вокруг здания оцепили.

Позже губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что у нападавших на консульство Израиля в Стамбуле были пистолеты и длинноствольное оружие. При этом само здание дипломатической миссии уже 2,5 года закрыто и не имеет персонала.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Французские истребители Rafale разместили у границ России
Ссора с Гузеевой, мнение о «Натальной карте»: как живет Василиса Володина
Военэксперт раскрыл, как ВСУ поплатились за атаку на сухогруз
Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы
Инфекционист рассказал, как клещи выбирают жертв
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

