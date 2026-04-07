07 апреля 2026 в 14:21

Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках

Прокурор просит лишить генерала Попова звания и оштрафовать на 130 млн рублей

Павел Попов Павел Попов Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Гособвинение просит 235-й гарнизонный военный суд приговорить бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Павла Попова к 22 годам колонии строгого режима, сообщил ТАСС один из участников закрытого судебного процесса. Прокурор также потребовал лишить подсудимого звания генерала армии и назначить штраф в 130 млн рублей.

В ноябре 2025 года военный суд удовлетворил ходатайство прокурора и решил рассматривать дело генерала Попова в закрытом режиме. Такое решение было принято из-за того, что в материалах дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну, а также информация о местах жительства военнослужащих, что может создать угрозу их безопасности на фоне террористических рисков.

Ранее появилась информация, что Попов обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве. Такие презенты он получил в обмен на создание благоприятных условий компании «Бамстройпуть» при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ (НЦУО), входящего в структуру Генштаба.

