Появились подробности о подростке, напавшем на учительницу в Прикамье Прокуратура Прикамья: напавший на учителя подросток воспитывался в обычной семье

Напавший на учительницу подросток воспитывался в обычной семье, сообщила РИА Новости пресс-служба прокуратуры Пермского края. Там добавили, что школьник проживает в благополучных условиях, оба его родителя работают.

Данных о проживании и воспитании подростка в неблагоприятных условиях в данное время нет, обычная семья, — говорится в сообщении.

Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что напавший с ножом на учительницу школьник из Пермского края мог состоять в запрещенных экстремистских чатах. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка.

В свою очередь мать ученицы школы № 5 в Добрянке, где произошло убийство педагога, рассказала, что напавший с ножом на преподавателя в Пермском крае подросток рос в неблагополучной семье. По ее словам, несмотря на многочисленные жалобы, учебное заведение никак серьезно не реагировало на поведение школьника.

До этого одноклассники напавшего на учительницу в Пермском крае заявили, что неоднократно жаловались на его неадекватное поведение. Родители школьников также обращались в полицию.