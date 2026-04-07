Сенатор призвал поменять систему после трагедии в школе в Пермском крае Сенатор Гибатдинов: школа перестала быть безопасным местом для детей и учителей

Школы уже нельзя называть безопасным местом для учеников и преподавателей, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов после нападения ученика на преподавателя в Пермском крае. Вместе с этим он выразил соболезнования семье погибшего педагога, ее коллегам и ученикам. Сенатор отметил, что подобные инциденты, к сожалению, не редкость.

Выражаю соболезнования близким Олеси Петровны Багуты, ее коллегам и ученикам. Это чудовищная история и, к огромному сожалению, не первая такая трагедия. Но если школа становится опасным местом для школьников и учителей, то это катастрофа, — заявил собеседник.

По его словам, искать виновных в лице школьного охранника или директора бессмысленно, поскольку они не могли предвидеть случившееся. Он подчеркнул, что необходимо менять систему профилактики по всей стране. Сенатор предложил увеличить ставки школьных психологов, усилить работу подразделений ПДН и организовать встречи специалистов с родителями, чтобы объяснять им важность времени, проведенного с детьми, и воспитания уважения к учителям и чужой жизни.

Ранее в Пермском крае усилили меры безопасности во всех школах после нападения ученика на учителя. На место направили специалистов и психологов, а также проводят оценку ситуации. В школе работает межведомственная комиссия, которая занимается всесторонним анализом причин случившегося.