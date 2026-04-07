07 апреля 2026 в 10:55

Пропавшего в Кузбассе Героя России ищут уже четвертые сутки

В Кузбассе начали проверку после пропажи Героя России Алексея Асылханова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Поиски пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова продолжаются уже четвертые сутки, заявили ТАСС в следственном управлении СК России по региону. Ведомство организовало проверку. 23-летний мужчина ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся.

Проводится проверка, — подчеркнули в СКР.

Ранее сообщалось, что исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла столкнуться с нелегальными золотодобытчиками или так называемыми черными лесорубами. Как уточнил участвовавший в поисках экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко, район реки Маны — крайне опасное место, где регулярно встречаются браконьеры и беглые заключенные.

До этого красноярский гид Алексей Исиченко заявил, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне. Он напомнил, что операция в конце января не дала результатов.

Ранее почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников заявил, что в районе поисков семьи Усольцевых на дереве найдены характерные следы, оставленные, предположительно, дикими зверями. По мнению специалиста, такие отметины могут свидетельствовать о том, что в этих местах обитает медведь.

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
